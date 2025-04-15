联想一体机电脑价格大全

这款联想品牌的一体机电脑以其简洁的设计、节省空间的特性以及出色的性能，赢得了众多家庭和办公用户的青睐。在此，我们为您列举了几款受欢迎的联想一体机型号及其对应的价格，并附上了一些选购的小贴士。

一、主流型号及价格区间（2023年参考）

1. 入门级系列（3000-5000元）

IdeaCentre AIO 3的配置搭载了i3处理器，配备了8GB内存，并采用了256GB SSD存储。其价格从3299元开始。

扬天AIO 520型机配备了AMD锐龙3系列处理器以及内置显卡，定位为办公入门级设备，其市场售价为3699元。

2. 中端系列（5000-8000元）

IdeaCentre AIO 5配备了i5处理器，并且配备了MX450独立显卡。它的内存容量达到了16GB。这款产品的售价起价于5699元。

小新Pro 24配备了2.5K的高清屏幕，使用了12代的i5处理器，非常适合教育办公使用。它的价格只要6299元。

3. 高端系列（8000元以上）

这款Yoga AIO 7配备了4K触控显示屏，使用R7处理器，内存有16GB。它是为设计师量身打造的，售价是8999元。

ThinkCentre M90a系列笔记本，装备了商用级处理器，内置i7核心，同时配备专业显卡，起售价为12000元。

二、价格影响因素

主要设备涵盖：处理器（i3/i5/i7/R系列型号）、显卡（集成或独立配置）、内存大小（8GB/16GB/32GB规格）。





2. 屏幕素质：1080P/2K/4K分辨率，是否支持触控

3. 扩展接口：雷电4、USB-C等高端接口会增加成本

4. 特殊功能：升降摄像头、无线充电等增值功能

三、选购建议

办公用户在选择配置时，建议考虑搭载i5或R5处理器的机型，并配备8GB内存。这样的配置，价格大致位于4500到6000元这个区间。

2. 学生家庭：注重屏幕护眼功能，建议小新系列

3. 设计创作：需4K屏+专业显卡（预算8000元以上）

在商业场合，ThinkCentre系列应作为首选，同时该系列还配备了vPro技术。

四、购买渠道价差提醒

1. 官网定价通常较高，但保修服务完善

2. 电商大促期间（618/双11）常有10-15%降幅

3. 企业采购可通过代理商获得批量折扣

购买价格以实际支付时的报价为准，请通过联想官方网站的“比价”功能查询不同渠道的最新价格。在二手市场选购时，注意查看保修期限，通常第一年的价格降幅在30%到40%这个范围。