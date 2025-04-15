联想客服电话人工400

联想官方推出的客服服务电话号码是，这是一条全天候的人工服务热线。该热线主要面向用户，提供产品咨询、技术支持及售后维修等服务。下面是关于这一服务电话的详细信息。

1. 服务时间

联想400客服热线全天开放，无论何时何地，全年无休，每天都提供全天候的人工服务，即便是国家法定节假日也不例外，服务照常进行。

2. 服务范围

产品购买咨询

硬件故障报修

软件技术支撑

保修状态查询

维修进度跟踪

3. 拨打方式

拨打电话，按照语音提示，选择相应的服务类别，即可接入人工客服。

4. 服务准备

为提高服务效率，建议拨打前准备好：

产品型号





序列号（通常在机身底部或电池仓内）

购买凭证（电子或纸质）

故障描述

5. 其他联系方式

除电话服务外，联想还提供：

在线客服（官网）

微信公众号"联想服务"

线下服务站查询

6. 注意事项

该号码为联想官方唯一400服务热线

通话可能会被录音用于服务质量监督

高峰期可能需要等待，建议错峰拨打

面对简单问题，客服可能建议您使用自助服务。按照提示自行操作，完成后请自查是否还需进一步协助。

联想公司借助400客服热线，致力于向消费者提供专业、高效的技术支持，助力他们解决在使用产品时碰到的各类难题。