惠普，这家在全球范围内享有盛誉的科技公司，其业务范围广泛，包括电脑、打印机和软件等多个方面。接下来，我会为您具体介绍HP官方网站的网址以及其他相关信息。

1. HP中国官网

该网站的网址是，请您前往访问。

这是HP在中国的官方网站。在此，您可以查阅产品的详尽信息。同时，网站还提供驱动程序的下载服务。另外，技术支持也是其重要功能之一。

2. HP全球官网

网址：

全球用户可以访问本网站，查看HP最新发布的产品信息、相关新闻报道以及全球服务支持的相关资讯。

3. HP在线商店

在HP的官方网站上，消费者可以方便地购买电脑、打印机以及各种消耗品，同时还能享受到正品的质量保障。

4. HP驱动与软件下载

用户可在本页面下载打印机、电脑等设备的驱动程序及软件升级。

5. HP客户支持

在线客服、电话支持以及维修信息查询等服务，帮助用户攻克技术难关。

6. HP企业服务

网址：

HPE为企业客户提供服务器、存储设备，以及云计算等高级服务方案。

7. HP教育优惠

这个网址是：，它链接到了惠普官网上的教育类产品销售专区。

学生和教师可以通过此页面享受HP产品的教育折扣。

8. HP社区与论坛

网址：

用户可以在HP官方论坛中交流使用经验、获取技术帮助。

9. HP环保与回收

网址：

提供电子产品回收服务，倡导环保理念。

10. HP新闻与博客

请前往该网址：，那里是惠普新闻资讯的专门页面。

了解HP的最新动态、技术创新和行业趋势。

用户可以轻松访问这些网站，获取HP的各类信息。无论是想购买产品、下载驱动，还是需要技术支持，都能找到对应的官方渠道。