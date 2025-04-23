联想售后服务收费标准

联想，这家在全球享有盛誉的电脑品牌，其提供的售后服务备受消费者关注。了解联想售后服务的费用详情，对于用户在遇到维修或保养需求时合理规划预算非常有帮助。下面将详细介绍联想售后服务的主要收费项目和相应的收费标准。

1. 硬件维修费用

在保修期内，若设备损坏非因人为原因，联想将提供免费的维修服务。用户需提供有效的购买证明。

超出保修期限的维修费用，根据损坏部件的不同，价格跨度较大，最低200元，最高可达2000元。以实例来说明，情况就是如此。

主板维修：800-1500元

屏幕更换：500-1200元

* 键盘更换：200-400元

2. 软件服务收费

操作系统重装：100-200元

驱动程序安装：50-100元

病毒查杀：80-150元

3. 上门服务费

城市区域：150-300元（视距离而定）

偏远地区：300-500元

4. 数据恢复服务

普通数据恢复：300-800元

复杂数据恢复：800-2000元

5. 延保服务





标准延保：每年300-600元（视机型而定）

意外保护：每年500-1000元

注意事项：

1. 所有报价均为参考价格，具体以服务中心检测后报价为准

2. 建议维修前先通过联想官网或官方客服查询具体收费

3. 保留维修单据，以便后续维权使用

4. 非官方维修点可能报价更低，但存在风险

联想在国内设有两千多家官方认可的维修网点，您可登录联想官网查询最近的维修站和联系方式。在把设备送去维修前，最好先打电话咨询，这样能明确维修项目和费用，再去维修点会更方便。