联想官方设立了线上购物平台——联想手机商城，专门为顾客提供联想品牌的手机和相关配件。顾客在此可以选购联想旗下不同系列的智能手机，比如性价比较高的K系列，以及面向商务人士的拯救者系列等最新款型。

一、商城核心优势

商品正宗：所有销售商品均由联想官方直接经营，严格杜绝二手翻新及假冒伪劣产品。

2. 新品首发：最新发布的联想手机会在商城优先上架

3. 专属优惠：注册会员可享受首单优惠、生日特权等福利

4. 完整售后：提供7天无理由退换和官方保修服务

二、特色服务功能

以旧换新：支持旧机折价换购新机

分期付款：与多家银行合作提供免息分期

AR试机：通过增强现实技术在线体验真机效果

配件套装：提供原厂保护壳、充电器等组合优惠

三、购物流程指南

选择飞机型号时，可以根据价格范围、处理器种类、摄像头功能等条件进行挑选。

2. 版本选择：提供不同内存组合的版本选项

3. 增值服务：可选购延保、碎屏险等保障服务

4. 配送方式：支持快递配送和线下门店自提

四、用户支持体系

在线客服：7×12小时专业咨询服务

社区论坛：用户交流使用心得和技巧

视频教程：官方出品的新机使用指导视频

维修查询：在线预约最近的授权服务网点

提醒您：在重要购物节（比如618、双11）期间，留意商城的促销活动，往往能享受到不少折扣和赠品。如果是第一次购物，别忘了领取新手礼包，同时关注商城的公众号，以便获取最新的优惠资讯。