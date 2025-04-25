恩微gt240上将版1gb

恩微GT240上将版显卡，基于NVIDIA GT240的核心进行设计。该显卡运用了40nm工艺技术，并配备了1GB的GDDR3显存。此款显卡主要面向中低端市场，非常适合用于日常办公、观看高清视频以及进行轻度游戏。

GT240配备了96个CUDA核心，其核心频率为550MHz。显存运行速度达到1580MHz，带宽为128bit。此显卡兼容VGA、DVI和HDMI三种输出接口。同时，它还能支持DirectX 10.1和OpenGL 3.3这两种图形接口标准。

散热系统以单风扇主动进行冷却，辅以铝制散热片，在常规使用时能有效调节温度。该显卡的功耗大约为69瓦，不需要额外电源，对电源的要求不高，非常适合为老旧平台进行升级。

实际性能表现：

1. 1080P视频播放流畅，支持硬件解码

2. 《英雄联盟》等主流网游在中等画质下可达60fps

3. 3DMark06测试成绩约9000分

4. 温度控制在满载时不超过75℃

该显卡主要优势在于低功耗和良好的兼容性，适合以下用户：

老电脑升级用户

需要多屏输出的办公用户

预算有限的轻度游戏玩家

这款显卡早已停售，现在市面上流通的几乎都是二手货。买显卡时要特别小心检查，别买到挖矿用的或者有问题的显卡。现在流行的3A级大游戏，这款显卡的表现已经不够用了，所以想要性能更强的用户，最好考虑升级到更高档的型号。