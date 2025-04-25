惠普笔记本所有型号大全

惠普，这家全球知名的电脑品牌，推出了多款风格迥异的笔记本电脑。这些产品涵盖了家庭、商务、游戏以及创意设计等多个领域，满足了不同用户群体的需求。现在，我将逐一为大家介绍惠普笔记本的几个主要型号，并分享它们的显著特点。

1. Pavilion系列

定位：主流家用笔记本

特点：轻薄设计、多彩配色、性价比高

产品型号包括：Pavilion x360，一款可旋转的笔记本；还有Pavilion Gaming，它是为初学者量身打造的游戏笔记本。

2. Envy系列

定位：高端轻薄本

特点：金属机身、高屏占比、性能均衡

型号包括：Envy 13、Envy 15、Envy 17，它们都是常见的轻薄型笔记本电脑；另外，还有Envy x360，这是一款可以旋转屏幕的二合一笔记本。

3. Spectre系列

定位：旗舰级轻薄本

特点：极致轻薄、钻石切割工艺、OLED屏幕可选

产品型号包括：Spectre x360，一款定位于高端市场的二合一笔记本；同时，还有Spectre 13/14/16系列，这些是设计轻巧、便于携带的笔记本。

4. OMEN系列

定位：游戏笔记本

特点：高性能硬件、RGB键盘、高刷新率屏幕

该产品型号包括：OMEN 15、16、17系列笔记本，这些笔记本主要针对游戏爱好者；同时还有OMEN Transcend 16型号笔记本，这是一款便于携带的游戏笔记本。

5. Victus系列

定位：入门级游戏本

特点：性价比高、基础游戏性能

代表型号：Victus 15/16

6. ZBook系列

定位：移动工作站

特点：专业显卡、高色域屏幕、ISV认证





该产品系列包括：ZBook Firefly，一款便于携带的专业工作站；另外还有ZBook Studio，它是一款性能非常出色的工作站。

7. ProBook系列

定位：商务笔记本

特点：耐用设计、安全功能、企业级支持

该系列包括ProBook 440、450以及640三个型号（这些型号都是颇受欢迎的商用笔记本电脑）。

8. EliteBook系列

定位：高端商务本

特点：军工级耐用性、隐私保护功能

型号涵盖：EliteBook 840与850系列，属于高端商务机型；另外，还有Elite Dragonfly，这款则是超薄轻便的商务机型。

9. Chromebook系列

定位：教育及轻办公

特点：Chrome OS系统、长续航、低价位

代表型号：HP Chromebook 11/14

10. 其他系列

Stream系列：超低价位入门本

Essential系列：基础办公本

选购建议：

日常办公/学习：Pavilion或Envy

为了追求卓越的便携性，建议您考虑Spectre或Elite Dragonfly这两款系列。

游戏玩家：OMEN或Victus

专业创作/工程：ZBook

企业用户：ProBook或EliteBook

请注意，不同地域和不同时间点的产品型号可能存在差异。若需获取准确信息，请访问惠普官网，查阅最新产品线详情。