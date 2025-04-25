thinkpade15

联想推出的ThinkPad E15笔记本电脑广受赞誉，成为公司热门的商务电脑产品。该产品继承了ThinkPad品牌一贯的稳定性能和专业设计风格。这款15.6英寸的笔记本在性能、便携性以及耐用性方面做到了很好的平衡。

【核心配置】

E15机型搭载了第十一或第十二代的英特尔酷睿处理器，最高配置可选i7系列。内存容量为16GB，存储空间高达1TB SSD。部分型号支持AMD Ryzen处理器。所有型号均配备了1080P IPS防眩光屏幕，部分高端型号还提供了4K分辨率的选项。

【设计特点】

ThinkPad的标志性设计：机身采用黑色磨砂质感，小红点TrackPoint的设计格外引人注目。

2. 180度开合转轴设计

3. 通过12项MIL-STD-810G军规测试

4. 键盘采用1.8mm键程，配备背光功能

【接口扩展】

2个USB 3.2 Gen 1 Type-A

1个USB-C（支持充电和DisplayPort）

HDMI 2.0

RJ45网线接口

3.5mm耳机麦克风二合一接口





部分型号配备MicroSD读卡器

【商务功能】

1. 可选红外摄像头支持Windows Hello人脸识别

2. 指纹识别器集成在触控板右侧

3. 杜比音频系统

4. 可选4G LTE移动网络模块

【续航表现】

该设备装有45瓦时或57瓦时的电芯，在一般办公场景下，其使用时长能达到8到10个小时，并且具备快速充电功能。

【适合人群】

经常出差的企业用户

需要稳定办公环境的专业人士

预算有限但需要ThinkPad品质的用户

ThinkPad E15继承了该系列一贯的商务风格，既在性能上表现出色，又在价格上合理适中，因此成为了众多中型企业批量采购和个人商务人士信赖并首选的产品。