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惠普官方商城，也就是惠普公司直接对消费者和企业开放的在线购物网站，囊括了惠普旗下所有产品以及正品配件。以下是关于惠普官方商城的详细介绍：
一、产品种类
笔记本电脑包括Spectre、Envy、Pavilion等系列。
商用台式机系列涵盖了EliteDesk与ProDesk等不同型号。
3. 打印机：激光打印机、喷墨打印机等
4. 显示器：专业显示器、曲面屏等
5. 原装配件：电池、适配器、键盘等
二、购物优势
1. 正品保障：100%原厂正品，享受官方质保
2. 新品首发：优先购买最新发布产品
3. 定制服务：部分产品支持硬件配置定制
4. 企业采购：提供批量采购优惠和专属服务
5. 售后服务：专业的技术支撑和维修服务
三、促销活动
1. 学生优惠：凭学生证享受教育折扣
2. 限时特惠：特定产品定期优惠
3. 以旧换新：旧设备抵扣新机费用
4. 分期付款：支持多种分期方式
四、购物流程
1. 注册/登录账号
2. 浏览或搜索产品
3. 选择配置（如适用）
4. 加入购物车
5. 结算支付
6. 等待收货
7. 售后服务
五、配送服务
1. 覆盖全国主要城市
2. 提供多种配送方式选择
3. 可追踪物流信息
4. 专业包装确保运输安全
六、支付方式
1. 支持主流信用卡
2. 支付宝/微信支付
3. 银行转账
4. 惠普分期付款
七、售后服务
1. 7天无理由退货（部分产品除外）
2. 1-3年官方质保
3. 在线技术支撑
4. 上门维修服务（部分机型）
在购买之前，消费者需仔细查看产品信息页面，了解各项配置和售后服务详情。若企业客户需要定制采购方案，可联络惠普官方客服。
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