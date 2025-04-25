联想电脑一般多少钱一台

联想，一个享誉全球的电脑品牌，其产品线丰富多样，从入门级到专业级，型号众多，价格区间广泛。以下是一些在市场上颇受欢迎的联想电脑型号及对应的价格信息，供您参考。

1. 轻薄本系列

IdeaPad系列笔记本的售价范围大约在3000到6000元。以IdeaPad 14锐龙版为例，它的价格大概从3499元起售。

Yoga系列产品的价格范围在5000到12000元，Yoga Air 14s的顶级版本售价达到11999元，并且拥有可翻转的触控屏幕设计。

2. 游戏本系列

拯救者Legion：6000-20000元

• RTX3050配置约6499元起

• RTX4080顶配版可达19999元

3. 商务本系列

ThinkPad E系列：4000-8000元

ThinkPad X1 Carbon的价格区间在8999到20000元之间，确保了军工级别的品质。

4. 台式机系列

天逸510S迷你主机：2799元起





这款拯救者刃9000K游戏主机价格从12999元开始，配备i9处理器和RTX4090显卡。

5. 工作站系列

ThinkStation P620系列，售价从35000元起，配备双线程的撕裂者处理器。

影响价格的主要因素：

1. 处理器：i3/i5机型差价约1000元

2. 显卡：核显与RTX40系独显差价可达8000元

3. 屏幕：1080P与4K触控屏差价约3000元

在内存和硬盘配置上，16G内存搭配512G硬盘与32G内存搭配1TB硬盘，价格相差大概1500元。

购买建议：

• 学生群体建议选择4000-6000元主流配置

• 设计师建议8000元以上带专业显卡机型

• 双11/618期间通常有10-20%的折扣优惠

请注意，列出的价格是以2023年第三季度的市场平均售价为依据。具体数字，请查阅联想官网的最新发布。此外，实体店的销售人员通常可以提供300至500元的议价空间。