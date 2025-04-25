东芝中央空调24小时服务电话

东芝中央空调，一个知名品牌，专注于增强用户的体验。为此，我们特别设立了24小时服务热线：。该热线能够提供故障报修、技术咨询和安装指导等服务，而且全年无休。

常见服务内容：

1. 紧急故障处理（如不制冷、漏水、异响等）

2. 定期维护保养预约

3. 耗材配件购买咨询

4. 使用操作指导

5. 设备安装方案咨询

服务流程：

拨打电话至客服→详述遇到的问题→接受远程协助或预约现场服务→确定服务时间→服务完成之后→开展满意度调查

注意事项：





报修时请准备好设备型号（通常在机身铭牌）

保留购买凭证可享受保修服务

非工作时间仍可接通，紧急情况30分钟内响应

官方服务人员会出示工作证

1. 空调不启动：检查电源、遥控器电池

2. 制冷效果差：清洁过滤网（每月1次）

3. 显示故障代码：记录代码后致电客服

请把客服电话记录到您的手机通讯录，同时关注“东芝空调中国”的官方微信公众号，这样您可以方便地在线提交维修申请。若接到非官方维修电话，务必谨慎核实，以防受骗。