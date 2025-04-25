4000元左右性价比高的笔记本

预算在4000元左右，若要选一款性价比高的笔记本，得综合考虑它的性能、便携性、续航时长以及售后服务等。以下列出几款值得考虑的机型。

1. 联想小新Air 14 锐龙版

配置这款处理器属于AMD的R5-5500U系列，它的内存有16GB，硬盘部分则采用了512GB的固态存储。

特点机身很薄，重量只有1.38公斤；屏幕显示色彩丰富；电池使用时间较长；非常适合日常工作和轻松娱乐。

价格：约3999元

2. 惠普战66 五代 锐龙版

特点军工级别的品质，多种接口可供选择（如RJ45网络接口），同时支持内存升级，非常适合商务人士选用。

价格：约4199元（活动价可能低于4000元）

3. RedmiBook Pro 14 锐龙版

特点屏幕分辨率达到了2.5K级别，机身以金属为材料，可与小米系统无缝对接，性价比极高。

价格：约3799元





4. 荣耀MagicBook X 14

特点机身轻盈，重量仅为1.38公斤，具备出色的多屏协作功能，非常适合荣耀手机的用户群体。

5. 华硕无畏15 锐龙版

特点：15.6英寸大屏，防眩光设计，适合长时间办公或学习。

选购建议：

办公需求购买笔记本电脑时，应优先挑选那些重量轻、体积小的型号。比如，可以考虑联想的轻薄款小新Air 14，或者是荣耀品牌的MagicBook X 14。

扩展性需求：惠普战66支持内存升级，适合长期使用。

屏幕要求RedmiBook Pro 14的屏幕分辨率达到了2.5K级别，这使得显示的画面细节更为丰富。

品牌偏好根据用户所使用的手机或生态产品种类（比如荣耀或小米用户），在选择笔记本电脑时，应优先考虑购买同一品牌的电脑。

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