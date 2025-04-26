华硕电脑维修服务网点查询

华硕，全球知名的电脑品牌，在国内拥有完善的售后服务网络。若您的华硕电脑出现硬件故障或需要专业检测，您可以按照以下方式寻找官方认证的维修服务中心：

1. 官网查询

登录华硕中国官方网站（网址：），点击“服务支持”选项，接着选择“服务网点查询”功能，输入您所在的城市或省份，即可查找到周边所有官方授权维修点的详细信息。

2. 客服热线

请电话联系华硕官方客服，拨打，告诉他们您所在的城市，客服人员会帮您找到最近的维修中心。

3. 微信公众号

请留意ASUS华硕的官方公众号，进入菜单后，选择“服务网点”这一项，便可查看到所需信息。

4. 维修网点类型

华硕维修网点分为：

授权服务中心：提供全面检测维修服务

快修中心：处理常见简单故障

特约服务站：特定区域的合作维修点

5. 维修前准备

建议前往维修点前：

提前电话预约

携带购买凭证和保修卡

备份重要数据

记录设备序列号

6. 注意事项





认准官方授权网点，避免非授权维修点

维修后索取维修工单

保留更换的旧件（在保修期内）

7. 特殊服务

部分城市提供上门取送机服务，具体可咨询当地维修网点。

建议优先访问官方网站查询，这样可以得到最准确和最新的网点信息。若遇到紧急情况，可直接前往最近的官方授权机构咨询。