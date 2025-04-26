联想电脑专卖店地址查询

购买联想电脑时，务必选择正规的专卖店。以下是一些查找联想电脑专卖店地址的途径：

1. 联想官网查询

请登录联想中国的官方网站，网址是。在网页的最下方，您可以看到“门店查询”或“服务网点”的链接。输入您所在的城市或地区的名字，系统便会为您展示周边联想专卖店的地址、联系方式以及营业时间。

2. 联想官方客服

请拨打联想客服电话，告诉客服您所在的城市或区域，他们将会为您推荐最近的联想官方专卖店。

3. 地图应用搜索

使用百度地图或高德地图等软件搜索“联想品牌店”或“联想官方认证店”，系统会呈现您周围店铺的具体位置。建议您优先考虑那些标记为“联想官方认证店”的店铺。

4. 电商平台查询

京东、天猫等电商平台的联想官方店铺页面一般都会展示线下门店的资料，您在购买前可以先行查看周边的实体店信息。

5. 大型商场查询





许多城市的数码市场、电脑商店以及大型商场里都配备了联想品牌的专店，苏宁、国美等电器零售店同样设有联想的专柜。

温馨提示：

建议选择联想官方授权的专卖店购买，确保产品正品和售后服务

购买前可先电话咨询库存情况

部分专卖店提供体验服务，建议先体验再购买

注意保留购买凭证以享受保修服务

如有需要更多协助，您可直接联络联想官方客服，以获取最新且精确的店面资讯。