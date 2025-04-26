苹果笔记本电脑价格一览表2022

2022年，苹果推出的笔记本电脑产品涵盖MacBook Air、13英寸MacBook Pro、14英寸MacBook Pro以及16英寸MacBook Pro四个系列。以下为各型号的官方定价详情：

1. MacBook Air（M2芯片）

八核心CPU、八核心GPU、八GB运行内存、256GB固态硬盘：售价为9499元。

可选配置升级最高达24GB内存/2TB SSD

2. 13英寸MacBook Pro（M2芯片）

3. 这款14英寸的MacBook Pro搭载了M1 Pro或M1 Max芯片。

M1 Pro处理器，包含8核CPU和14核GPU，内存16GB，存储容量512GB，售价14999元。

M1 Max配置，搭载10核CPU和32核GPU，内存为32GB，存储空间1TB，售价为23499元。





顶配版（M1 Max/64GB/8TB）售价最高，达到了45999元。

购买建议：

1. 日常办公推荐MacBook Air M2基础版

2. 专业视频剪辑建议选择14/16英寸Pro机型

3. 教育优惠可享受最高1500元折扣

4. 第三方渠道价格通常比官网低5-10%

请注意，这里所列的是2022年的官方价格，实际购买价格可能会因促销活动或销售渠道的不同而有所变动。每年苹果公司大约在10月份会对产品进行更新，建议您留意新品发布的消息。