联想g480现在值多少钱

联想G480，这款在2012年上市的商务笔记本，在二手交易中，其价格主要取决于配置水平、外观保养状况以及使用频率。根据2023年的市场调研数据：

这款手机的入门级版本配备了i3处理器、4GB的运行内存以及500GB的机械硬盘，其价格大约介于400至600元。

常见的二手机型售价大概在600至900元，装备方面有i5处理器，内存容量在4到8GB，同时配备128GB的固态硬盘和500GB的机械硬盘。

这款型号配置较高（拥有i7处理器、8GB内存、256GB SSD存储）的二手产品，价格大概在800到1200元这个区间。

影响价格的关键因素：

屏幕状况（有无划痕、亮点）

电池续航能力（剩余容量）

键盘和触控板使用痕迹

是否保留原装充电器

机身外观完整度

购买建议：





1. 优先选择已升级SSD的机型

2. 注意检查USB等接口是否正常工作

3. 建议当面验机时运行压力测试

与同价位其他二手笔记本（如ThinkPad T系列）相较，

注意事项：

该机型已过官方保修期

原装Windows系统可能需要重装

不适合运行最新大型软件

建议作为备用机或基础办公使用

市场分析显示，联想G480这款品质上乘的机型，其每月价格降幅在20至30元。预计到了2024年，该型号的基础版价格有望降至300至500元区间。