华硕推出的天选4笔记本，专为游戏爱好者设计。该笔记本配备了顶尖的硬件，目的是为用户带来顺滑的游戏感受。

核心配置

这款天选4可以升级到英特尔最新的i7或i9处理器，亦或是选配AMD的Ryzen 9系列。它配备了NVIDIA GeForce RTX 40系列的显卡，拥有DLSS 3技术和光线追踪功能。这些配置确保了游戏画面的清晰流畅，运行也相当稳定。内存可升级至64GB DDR5标准，提供1TB和2TB两种PCIe 4.0 SSD存储容量选择，显著提高了数据读取速度。

屏幕表现

该产品拥有15.6英寸或17.3英寸的IPS显示屏，刷新率可达240Hz，色彩范围达到了DCI-P3标准的100%。显示效果既清晰又流畅，非常适合玩FPS和竞技游戏。而且，部分型号还加入了G-Sync技术，有效减少了画面撕裂现象。

散热与设计





该设备配备冰川散热2.0技术，内置双风扇及四个散热孔，散热表现卓越，确保游戏过程中性能持续稳定。机身重量仅为2.1公斤，既轻薄又便于携带。正面设计采用金属材质，并融入RGB灯光，整体造型洋溢着电竞气息。

接口与扩展

接口种类繁多，涵盖了雷电4、HDMI 2.1，还有支持PD快充的USB-C，这使得连接外部设备变得十分便捷。机身内置了90Wh的大容量电池，还具备快速充电功能，确保了出色的续航能力。

价格与选购建议

天选4的基础版价格大概在8999元左右，而最高配置版本的售价则达到了15000元以上。在选择配置时，消费者应根据自己的经济条件来做出决定。个人认为，购买时应优先关注显卡和屏幕的性能指标。

这款天选4笔记本整体表现优秀，散热效果出色，无疑是2023年值得关注的游戏笔记本之一。