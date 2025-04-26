苹果笔记本价格一览表

苹果的MacBook系列是高端笔记本的佼佼者，它满足了众多用户的需求，并且价格跨度较大。以下是根据苹果官网2023年的价格信息，列出目前MacBook主要型号的售价详情：

1. MacBook Air系列

M1芯片版本的8核CPU与7核GPU配置，售价从7,999元起步，存储容量为256GB。

13英寸M2芯片版：9,999元起（256GB存储）

14英寸M1 Max芯片版：22,499元起（1TB存储）

3. 教育优惠价格（需通过教育商店验证）

MacBook Air M1：7,199元起

13英寸MacBook Pro：9,199元起

4. 配置升级价格参考

内存升级（8GB→16GB）：+1,500元

存储升级至1TB：+3,000元

5. 官翻机价格（约比全新机低15-20%）

MacBook Air M1：6,399元起

MacBook Pro 13英寸：8,499元起

请注意，此价格未包含Apple Care+服务费用（大约在1,499至2,499元之间），实际支付金额可能会因促销活动或购买渠道的不同而有所变动。建议您访问苹果官方网站或联系授权经销商，以获取最新的价格信息。