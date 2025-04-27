电子产品市场日益繁荣，然而，假冒伪劣产品也层出不穷。当消费者挑选联想产品时，如何辨别真伪？最可靠的方法是直接通过联想官方销售渠道进行验证。下面将详细介绍正品查询的具体步骤。

1. 联想官方购买渠道

联想官网商城（）

天猫/京东联想官方旗舰店

联想线下授权体验店（可通过官网查询门店地址）

2. 官网验证步骤

(1) 登录联想中国官网

(2) 在页面底部找到"服务与支持"栏目

(3) 点击"保修查询"或"产品验证"

(4) 输入产品序列号（通常在设备底部或电池仓内）

(5) 系统将显示产品详细信息及保修状态

3. 防伪特征识别

正品外包装上有联想防伪标签

产品机身有激光雕刻的序列号





开机首次使用会有联想官方欢迎界面

预装正版Windows系统和联想专用软件

4. 注意事项

警惕价格明显低于市场价的"特惠"产品

拒绝无正式发票的交易

购买后立即验证，发现问题15天内可退换

保存好购买凭证和保修卡

5. 售后服务保障

正品联想产品可享受：

全国联保服务

官方维修点服务

原厂配件更换

定期系统升级

遇到查询异常时，请拨打联想客服热线，号码是。通过正规渠道验证，能保证商品品质，还能享受到完善的售后服务。