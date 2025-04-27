最好的笔记本电脑排名

14英寸的MacBook Pro采用M2 Pro芯片。16英寸的MacBook Pro采用M2 Max芯片。

性能方面：它搭载了M2 Pro/Max芯片。该芯片有16核CPU。此外还有38核GPU。

它有个优势。续航时间特长。能达到18到22小时。还配备了Mini - LED XDR显示屏

适合人群：专业设计师、视频剪辑师

2. Dell XPS 13 Plus

亮点：4K触控屏、极窄边框设计

配置：第13代i7处理器、32GB内存

特点：1.17kg超轻薄机身

3. 联想ThinkPad X1 Carbon第11代

商务旗舰：军用级耐用性

接口：2×雷电4+2×USB-A

安全功能：红外摄像头+指纹双认证

4. ASUS ROG Zephyrus G14（游戏本）

显卡：RTX 4090移动版

屏幕：240Hz刷新率

散热：液态金属导热技术





5. Microsoft Surface Laptop 5

触控屏：支持Surface Pen

音频：杜比全景声

续航：17小时实际使用

选购建议：

① 移动办公优先选XPS 13

② 3D渲染需求考虑MacBook Pro

③ 游戏玩家选择ROG或Alienware

④ 预算有限可看联想Yoga系列

所有型号都是2023年的最新款式。价格处于8000元到35000元之间。