如今科技发展速度很快。电脑是我们生活和工作中不可或缺的工具。选一款性能好、品质可靠的电脑品牌很重要。下面是2023年全球电脑排名前十的品牌：

1. 苹果(Apple)

苹果名气很大。这得益于其卓越的设计。以及稳定的系统性能。MacBook系列笔记本电脑备受欢迎。原因在于它有出色的Retina显示屏。还有强大的M系列芯片。并且续航能力很强。

2. 联想(Lenovo)

联想是全球最大的个人电脑制造商之一。ThinkPad系列商务本颇有名气。原因是它坚固耐用。Legion系列是游戏玩家的首选。

3. 戴尔(Dell)

戴尔XPS系列出名是因为有超窄边框设计。戴尔XPS系列有优质的显示效果。戴尔Alienware系列是高端游戏电脑的代表。

4. 惠普(HP)

惠普具备全系列产品。涵盖从入门级到高端的各类产品。Spectre系列凭借轻薄设计为人所知。Omen系列着重于游戏性能。

5. 华硕(ASUS)

华硕靠创新的ROG玩家国度系列，在游戏本市场占重要地位。ZenBook系列主要侧重轻薄商务方面。

6. 宏碁(Acer)

宏碁有Predator系列游戏本，这个系列的性能特别强。宏碁还有Swift系列，这个系列主要面向轻薄商务领域，性价比很不错。

7. 微软(Microsoft)

微软Surface系列二合一设备开创了新的产品形态。Surface Pro因高品质而出名。Surface Laptop也因高品质被众人所知。

8. 雷蛇(Razer)

专注于游戏笔记本电脑市场。Blade系列具备高性能。拥有炫酷的RGB灯效。这吸引了众多游戏玩家。

9. 微星(MSI)

微星是生产专业游戏本的厂家。它的GS系列颇有名气。这个系列把轻薄设计和强大性能完美融合。

10. 华为(Huawei)

华为MateBook系列采用全面屏设计。具备多屏协同功能。凭借这些在商务本市场快速兴起。

在选择电脑时，建议考虑以下因素：

使用需求：商务办公、创意设计还是游戏娱乐

便携性需求：是否需要经常携带

预算范围：不同品牌和配置价格差异较大

售后服务：保修政策和支持网络

每个品牌都有特色的产品系列。最适合的电脑由个人的具体需求来决定。建议在购买前。多比较不同品牌的具体型号配置。也要多比较用户评价。