联想笔记本怎么重装系统

准备工作

1. 备份重要数据把个人文件复制到U盘。也可以复制到移动硬盘。把照片复制到U盘。也可以复制到移动硬盘。把视频复制到U盘。也可以复制到移动硬盘。这样做能防止数据丢失

2. 准备系统镜像：

从官方途径取得Windows原版镜像。建议于微软官方网站下载。也可借助联想恢复工具来下载。

或者借助第三方工具 比如MSMG Toolkit 用其制作纯净版镜像

3. 制作启动U盘（需8GB以上）：

使用的工具是Rufus。或者使用微软官方的Media Creation Tool。

插入U盘，选择镜像文件，按提示制作。

进入BIOS设置

1. 关机后按下Novo键（部分机型为F2/F12），进入BIOS界面。

2. 调整启动顺序：

找到“Boot”选项，将U盘设为第一启动项。

按F10保存退出。

开始安装系统

1. 启动安装程序：

重启笔记本，从U盘启动，进入Windows安装界面。

2. 分区与格式化（可选）：

选择“自定义安装”，删除原有分区（注意备份数据）。





新建分区并格式化（建议NTFS格式）。

3. 安装系统：

选择目标分区，点击“下一步”开始安装。

等待自动完成（约20-30分钟）。

安装后设置

1. 驱动安装：

使用联想官方的驱动管理工具来自动安装。比如“联想驱动管理”这个工具。

或手动下载驱动（官网支持页面输入笔记本型号）。

2. 激活系统：

若预装正版系统，联网后自动激活；

或使用合法密钥手动激活。

常见问题解决

1. 无法识别U盘检查BIOS。查看其中是否禁用了“Secure Boot”。接着查看是否启用了“Legacy Support”。

2. 蓝屏/卡顿：更新驱动或检查硬件兼容性。

3. 恢复原厂系统部分联想型号的机器具备“一键恢复”功能。关机后。按下Novo键。通过此操作进行选择。

注意事项

确保笔记本电量充足（建议连接电源）。

谨慎操作分区步骤，避免误删数据。