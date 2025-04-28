2024年，平板电脑市场十分兴旺。众多品牌、型号各具特点。下面为大家介绍几款热门平板电脑。它们适合不同需求的用户。非常值得考虑。

1. iPad Pro（M2芯片版）苹果有一款高端平板。它搭载了M2芯片。这款芯片性能十分强劲。它适合专业设计工作。也适合视频剪辑工作。该平板配备12.9英寸Mini-LED显示屏。这个显示屏色彩很鲜艳。它还支持120Hz刷新率。不过它有个缺点。那就是价格偏高。

2. 三星Galaxy Tab S9 Ultra安卓阵营有一款旗舰产品。它配备14.6英寸AMOLED屏幕，显示效果很棒。它支持S Pen手写笔，适合记笔记，也适合绘图。它搭载骁龙8 Gen 2芯片，性能十分出色

3. 小米平板6 Pro这是个性价比不错的选择。屏幕为11英寸。分辨率是2.8K。配备骁龙8+ Gen 1处理器。适合日常娱乐用。也适合轻度办公。价格很亲民。适合预算有限的用户。

4. 华为MatePad Pro 13.2它搭载了HarmonyOS 4.0。屏幕为13.2英寸OLED屏。色彩表现良好。它支持星闪手写笔。延迟非常低。适合用于创作。不过缺少谷歌服务。这可能会影响部分用户。





5. 联想小新Pad Pro 12.7这是适合大屏入门的一款产品。它配备12.7英寸LCD屏幕。并且搭载了骁龙870处理器。它适合用来追剧。也适合上网课使用。它价格较为便宜。不过性能稍微弱一些。

选购建议：

要是预算充足。还想要高性能。那么可以选择iPad Pro。也能够选择Galaxy Tab S9 Ultra。

预算不多却想用质量好的屏幕。这时候可以考虑小米平板6 Pro。也可以考虑华为MatePad Pro。

主要用来看视频：联想小新Pad Pro是不错的选择。