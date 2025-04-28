联想K900是联想于2013年推出的手机。它属于旗舰级商务智能手机。那时它搭载的硬件配置很顶尖。这展现了联想在高端手机市场的实力。这款手机设计独特。采用金属机身。其厚度仅6.9毫米。在当时是超薄机型。它经过拉丝工艺处理。整体质感良好。

联想K900在硬件配置上，装的是英特尔Atom Z2580双核处理器。它的主频能达到2.0GHz。它配备了2GB运行内存。还有16GB或32GB的存储空间。它有一块5.5英寸的1080P全高清IPS屏幕。显示效果很棒。ppi为400。主摄像头像素是1300万。采用的是索尼Exmor RS传感器。支持1080P视频录制。

实际用联想K900时，它金属机身手感挺好。但这让机身重量增加了。它在性能表现上，配备的是双核处理器。不过经英特尔架构优化后，日常使用运行顺畅，主流游戏运行也顺畅。它有不足，电池容量是2500mAh，续航表现普通。





联想K900装了定制系统。该系统基于安卓4.2。其界面简约且大气。很适合商务人士用。它支持双卡双待功能。在当时高端机型中较罕见。指纹识别等常见功能当时未普及。这是它的一个缺点。

从市场定位方面看，联想K900针对的是高端商务人群。它和三星Note系列进行了正面竞争。最终市场表现没有达到预期。不过它代表了联想在智能手机领域的一次重要尝试。还为后续机型积攒了宝贵经验。

现在再看这款产品。它体现了联想工业设计的能力。还反映出当时智能手机市场的发展情形。对收藏爱好者而言。联想K900依旧是一款值得留意的经典机型。