购买联想产品后，用户关心售后服务。联想在全国多地设有官方授权售后维修点。这些维修点可为用户提供专业正规的维修服务。以下是查询及联系联想售后维修点的具体方法：

1. 通过官网查询

访问联想官方网站（）。在页面底部找到“服务与支持”选项或“售后服务”选项。点击进入后选择“服务网点查询”。输入所在城市。输入所在地区。系统会显示附近联想官方维修点的地址。系统还会显示联系电话。系统也会显示营业时间。

2. 通过客服热线查询

拨打联想官方客服热线 （手机用户）或 800-990-8888要是你是固话用户。那就按语音提示。去选择“售后服务”。或者选择“维修网点查询”。之后客服人员会来协助你。会给你提供最近的维修点信息。

3. 通过联想服务App查询

先去下载“联想服务”App。完成注册操作。再进行登录。接着在“服务网点”功能当中输入位置信息。如此便能查看附近的维修点。也能够在线预约维修时间。进而避免排队等待。

4. 维修注意事项

携带凭证去维修点时需携带产品保修卡。同时也要带上购机发票。或者带上电子凭证。如此才可享受保修服务。

备份数据送修前，建议备份重要数据。维修时，若数据丢失，联想不担责。

确认授权要确保维修点是联想官方所授权的。要避免因选择非正规途径而致使权益受损。

5. 常见问题

保修期：联想产品通常提供1-2年保修服务，部分机型可延长保修。

收费情况：保修期内非人为损坏免费维修，人为损坏或过保需支付费用。

通过上述方法，用户可以快速找到联想官方售后维修点。能获得可靠的服务支持。要是对维修流程有疑问，建议提前联系客服确认细节。