苹果笔记本哪款性价比高

苹果笔记本因性能出色、生态体验良好，一直是众多用户的首选。有多款MacBook产品线。哪一款更值得买？本文会从性能、价格、适用场景等方面分析。帮你找到性价比最高的选择。

1. MacBook Air M1（13英寸）

价格：官网起售价7999元（教育优惠7199元）

核心配置包括：M1芯片。有8核CPU。还有7核GPU。内存为8GB。SSD是256GB

优势在于重量很轻，仅1.29kg。续航时间长，能达到18小时。性能不错，可以满足日常办公的需要。也能满足网页浏览的需求。还能满足视频会议等方面的要求

适合人群：学生党、文字工作者、轻度办公用户

性价比点评：当下苹果笔记本是最便宜的。M1芯片性能比多数Windows轻薄本更强。

2. MacBook Air M2（13英寸）

价格：官网起售价9499元（教育优惠8749元）

核心配置包括：M2芯片。有8核CPU。还有8核GPU。内存为8GB。配备256GB SSD

升级亮点：重新有了 MagSafe 充电口。有 1080P 摄像头。边框设计更薄了

适合人群：预算稍高的职场新人，需要更好摄像头的远程工作者

性价比点评：性能提升了大概20%。不过基础版SSD速度下降了。建议选择512GB版本。





3. MacBook Pro 14英寸（M2 Pro）

价格：官网起售价15999元

核心配置包括：M2 Pro芯片。有10核CPU。还有16核GPU。内存为16GB。SSD是512GB

专业优势：拥有Mini-LED显示屏。刷新率为120Hz。具备更强的散热系统

适合人群：视频剪辑师、程序员、3D设计等专业用户

性价比点评：相比16英寸版本更便携，性能差距不大

选购建议：

性价比的首选是：预算有限的话选MacBook Air M1；追求新款就选MacBook Air M2

性能需求：直接选择14英寸MacBook Pro

内存选择：8GB仅适合轻度使用，建议16GB起

存储选择：256GB容易捉襟见肘，512GB更实用

特别提示：苹果教育优惠一直有效。符合条件的话能节省800到2000元。第三方平台促销时，MacBook Air M1常常降到7000元以内。这是入坑MacOS最具性价比的选择。