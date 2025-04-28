联想扬天系列是商用电脑产品线。它是专门为中小企业和商务用户设计的。该产品线涵盖多种类型。包括台式机、笔记本、一体机等。下面是主要型号分类以及特点介绍。能帮助用户快速选出适合的机型。

扬天台式机系列

1. 扬天M系列

代表型号：M4000q、M460

它的机身设计紧凑。它支持Intel酷睿处理器。它适用于日常办公。

代表型号：T4900K、T4900v

它的特点是，属于高性能塔式机箱。它扩展性很强。适合进行多任务处理。也适合运行财务软件。

代表型号：S540

特点是采用小型化设计。这种设计能够节省空间。它还支持SSD与HDD双硬盘组合。

扬天笔记本系列

代表型号：V14、V15

特点如下：屏幕尺寸为14英寸或15.6英寸。它很轻薄，方便携带。并且标配了防泼溅键盘。

2. 扬天威6系列

代表型号：威6 14、威6 Pro





它的特点是，机身是金属材质。它支持快速充电。它通过了12项军规测试。它的耐用性很强。

扬天一体机系列

1. 扬天A系列

代表型号：A7400、A9400

特点是屏幕为23.8英寸，边框很窄。它支持无线投屏，能让桌面布线变得简单。

选购建议

1. 预算有限：选择M系列台式机或V系列笔记本，基础办公够用。

2. 高频多任务：优先T系列台式机或威6 Pro笔记本，性能更强。

3. 空间限制：考虑S系列台式机或一体机，节省物理空间。

注意事项

商用机型一般会预先安装Windows专业版系统。该系统能够支持企业级安全功能。