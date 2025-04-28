联想S5是联想旗下的一款中端智能手机。它在2018年发布。发布后因性价比出色受到不少关注。当时采用了主流配置与设计理念。下面我们要全面解析这款手机。从多个维度进行解析。

1. 外观设计

联想S5采用5.7英寸屏幕。该屏幕为18:9全面屏设计。其分辨率是2160×1080。机身运用6000系列铝合金材质。这种材质经过了CNC工艺处理。整机重量仅155g。它的背面是三段式设计。还配备了后置指纹识别。整体外观简洁且大方。

2. 硬件配置

它装的是高通骁龙625处理器。存储组合有两种，一种是3GB RAM加32GB ROM，另一种是4GB RAM加64GB ROM。内置电池容量为3000mAh，并且支持18W快充。后置是双摄像头，两个摄像头像素都是1300万。前置是1600万像素的自拍摄像头。

3. 系统体验

它运行ZUI 3.7系统。这个系统是基于Android 8.0的。它的界面简洁，运行流畅。它支持人脸识别解锁功能。它也支持应用双开功能。它内置了U-Touch手势操作。这种操作能完全替代三大金刚按键

4. 特色功能

区块链技术：联想声称这是首款区块链手机

智能节电：可智能识别后台耗电应用

游戏模式：优化游戏性能，屏蔽干扰

AI拍照：支持场景识别和人像模式

5. 市场定位

联想S5是一款千元价位手机。它主要面向预算有限的用户群体。这些用户追求品质。当时它的配置属中端水准。在系统优化方面它做了不错尝试。在功能创新方面它也做了不错尝试。

6. 使用建议

对于日常使用来说，联想S5的性能能够满足需求。但要是重度游戏用户，可能会觉得性能不足。要是想获得更好的使用体验，建议购买4GB内存版本。

7. 购买选择

如今在市场上，很难找到全新的联想S5。在二手市场，它的价格大概是400到600元。购买时，建议留意检查手机成色。同时，要注意查看电池损耗状况。

总结：联想S5是一款中端手机。它定位很精准。它的性能不算突出。但它配置均衡。价格也实惠。对于预算有限的用户来说。这仍是值得考虑的选择。