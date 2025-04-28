联想官网的服务与支持，是用户获取产品帮助的重要平台。它也是用户获取驱动下载的重要平台。它还是用户获取保修服务的重要平台。下面会详细介绍官网提供的各项服务功能。也会详细介绍官网提供的使用方法。

1. 驱动与软件下载

在“驱动与软件”页面。输入产品型号。也可通过自动检测功能。获取最新驱动程序。还有BIOS更新及配套软件。每个驱动都标注了适用系统。也标注了版本号。下载前要仔细核对。

2. 保修与维修服务

官网具备自助保修查询功能。输入主机编号，便能查看剩余保修期。支持在线提交维修申请。也能选择邮寄维修或预约服务站。全国有500多家授权服务中心。维修进度可实时追踪。

整理了好多技术问题解决方案，还做了分类。这里面有硬件故障排查的方案。有系统安装指导的方案。也有外设连接等常见问题的方案。每个解决方案都配有图文说明。每个解决方案也都配有视频教程。

4. 在线客服支持

提供智能客服，能7×24小时服务。要是遇到复杂问题，可转接人工服务。在工作日9点至18点，会提供电话技术支撑。各产品线有专属服务热线，可在官网去查询。

5. 延保服务购买





在保修期内。可以在线购买延长保修服务。有多种延保方案可供选择。时间跨度为1到3年。对于部分高端机型。还会提供意外保护服务。

6. 使用技巧与教程

会定期更新产品使用技巧。这里面有电池保养的技巧。也有性能优化的相关内容。还有快捷键使用等实用技巧。这么做是为了帮助用户充分发挥设备性能。

7. 社区论坛

官方技术论坛用户众多。其中有不少是技术专家。大家能在此交流使用经验。也能获得非官方问题的解决办法。

8. 回收服务

提供旧机估价服务。提供以旧换新服务。支持线上估价。估价后能选择邮寄。也能到店交易。能对旧设备做环保处理。处理旧设备时可享受购机优惠。

访问联想官网的服务支持页面。建议先准备好产品型号。也要准备好主机编号。主机编号一般在设备背面。或者在电池仓内。