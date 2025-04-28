thinkpad x240

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ThinkPad X240是联想在2013年推出的商务笔记本电脑。其屏幕为12.5英寸。它属于ThinkPad X系列。是经典机型。以出色便携性著称。也以可靠性著称。
一、核心配置
处理器：可选择配备第四代英特尔酷睿i3处理器。也可选择配备第四代英特尔酷睿i5处理器。还可选择配备第四代英特尔酷睿i7处理器。
2. 内存：最高支持8GB DDR3内存
3. 存储方面：有两种选择。一种是配备500GB机械硬盘。另一种是配备128GB的SSD。还有一种是配备256GB的SSD
4. 显示屏：12.5英寸1366×768分辨率IPS面板
5. 显卡：集成了Intel HD Graphics 4400这款显卡
二、设计特点
1. 经典ThinkPad外观，重量仅1.36kg
2. 全尺寸防泼溅键盘，配备标志性小红点
3. 双电池设计（内置+可拆卸）
4. 180度屏幕开合角度
5. 军用级耐用性测试认证
三、接口扩展
1. 3×USB 3.0接口
2. Mini DisplayPort
3. VGA接口
4. 4合1读卡器
5. 耳机/麦克风组合接口
四、使用体验
1. 6-8小时实际续航时间（视配置和使用情况）
2. 出色的键盘手感，适合长时间打字
3. 支持联想快速充电技术
4. 配备720p高清摄像头
5. 可选配指纹识别器
五、升级建议
1. 强烈建议升级至SSD
2. 可更换更大容量电池
3. 内存可升级至8GB
4. 可考虑更换1080p屏幕（需专业技术）
六、选购注意事项
1. 注意检查电池健康状况
2. 确认键盘无油光
3. 检查铰链牢固度
4. 测试所有接口功能
5. 建议购买带原装电源的机器
ThinkPad X240一直深受商务人士喜爱。它是二手商务本里性价比非常高的选择。它的可靠性不错。它还有升级潜力。在2023年它依然能满足基础办公需求。
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