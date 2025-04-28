thinkpad x240

ThinkPad X240是联想在2013年推出的商务笔记本电脑。其屏幕为12.5英寸。它属于ThinkPad X系列。是经典机型。以出色便携性著称。也以可靠性著称。

一、核心配置

处理器：可选择配备第四代英特尔酷睿i3处理器。也可选择配备第四代英特尔酷睿i5处理器。还可选择配备第四代英特尔酷睿i7处理器。

2. 内存：最高支持8GB DDR3内存

3. 存储方面：有两种选择。一种是配备500GB机械硬盘。另一种是配备128GB的SSD。还有一种是配备256GB的SSD

4. 显示屏：12.5英寸1366×768分辨率IPS面板

5. 显卡：集成了Intel HD Graphics 4400这款显卡

二、设计特点

1. 经典ThinkPad外观，重量仅1.36kg

2. 全尺寸防泼溅键盘，配备标志性小红点

3. 双电池设计（内置+可拆卸）

4. 180度屏幕开合角度

5. 军用级耐用性测试认证

三、接口扩展

1. 3×USB 3.0接口

2. Mini DisplayPort

3. VGA接口

4. 4合1读卡器

5. 耳机/麦克风组合接口

四、使用体验





1. 6-8小时实际续航时间（视配置和使用情况）

2. 出色的键盘手感，适合长时间打字

3. 支持联想快速充电技术

4. 配备720p高清摄像头

5. 可选配指纹识别器

五、升级建议

1. 强烈建议升级至SSD

2. 可更换更大容量电池

3. 内存可升级至8GB

4. 可考虑更换1080p屏幕（需专业技术）

六、选购注意事项

1. 注意检查电池健康状况

2. 确认键盘无油光

3. 检查铰链牢固度

4. 测试所有接口功能

5. 建议购买带原装电源的机器

ThinkPad X240一直深受商务人士喜爱。它是二手商务本里性价比非常高的选择。它的可靠性不错。它还有升级潜力。在2023年它依然能满足基础办公需求。