电脑硬件爱好者挑选显卡时，显卡性能天梯图是重要参考。本文会根据2022年最新显卡市场状况，给出详细性能排名。还会给出选购建议。

一、2022年显卡市场概况

2022年显卡市场主要有两大阵营。一个是NVIDIA RTX 30系列阵营。另一个是AMD RX 6000系列阵营。NVIDIA推出了高端型号。比如RTX 3090 Ti。还有3080 Ti。AMD发布了新品。像RX 6950 XT。以及6750 XT。

二、主流显卡性能天梯图（从高到低排序）

1. 旗舰级：

NVIDIA RTX 3090 Ti

AMD RX 6950 XT

2. 高端：

NVIDIA RTX 3080 12GB

3. 中高端：

4. 主流级：

5. 入门级：

三、显卡选购建议

1. 4K游戏用户：建议选择RTX 3080及以上级别显卡

2K游戏用户：RTX 3070 Ti是个挺好的选择。RX 6800同样是个挺好的选择。

对于玩1080P游戏的用户而言。RTX 3060可满足需求。RX 6600 XT同样能满足需求。

4. 内容创作者：建议选择RTX 3080这款显卡。也可以选择RTX 3090这款显卡。这两款显卡的显存都比较大。

对于预算有限的用户而言 有两种选择 一是可以考虑RTX 3050 二是可以考虑RX 6500 XT

四、购买注意事项

1. 关注显卡功耗与电源匹配

2. 注意显卡尺寸是否适配机箱

3. 警惕矿卡风险，尽量选择正规渠道

4. 考虑散热方案，三风扇设计通常更好

5. 关注显卡接口，确保与显示器匹配

2022年年末，NVIDIA将发布RTX 40系列显卡。其性能有望进一步提升。对于不着急的用户，建议等新卡发布后再做决定。