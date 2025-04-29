4000元左右笔记本性价比排行

预算大概在4000元上下。要是想挑选一款性价比高的笔记本电脑。那就得综合考虑性能、便携性、续航以及品牌售后等方面的因素。下面是2023年这个价位段最具性价比的笔记本推荐：

一、联想小新Air 14 锐龙版

目前售价大概是3999元

二、红米RedmiBook Pro 14 锐龙版

它配备了R5-5625U处理器。该处理器采用Zen3架构，性能提升明显。它有2.5K分辨率屏幕。这在同价位产品里是少见的高配置。它接口完备。还支持65W快充。它是小米生态用户的首选。价格从3899元起。

三、惠普战66 五代

这款商务本定位明确。其性价比突出。它用的是R5 - 5625U处理器。搭配了16GB内存。屏幕亮度达400尼特。能防眩光。它通过了19项军规测试。有双内存插槽。可扩展。接口丰富。售价约3999元。

四、荣耀MagicBook X 14





有一款产品，它采用11代i5 - 1135G7处理器，适合有Intel平台需求的用户。它的屏幕比例是3:2，还具备强大的多屏协同功能。其电池容量为56Wh，能支持12小时续航。而且活动价常常降到3999元。

选购建议：

1. 优先选择16GB内存配置

2. 固态硬盘建议512GB起步

3. AMD处理器机型通常性价比更高

4. 注意查看具体配置版本，同型号可能有不同配置

这些机型运行Office办公很顺畅。运行网页浏览也顺畅。运行视频会议等日常应用同样顺畅。部分型号能应对轻度视频剪辑需求。也能满足网游需求。建议根据具体使用场景选择。还要结合品牌喜好挑选。