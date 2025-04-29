联想笔记本官网学生优惠通道

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联想笔记本的官网给学生用户弄了个专属优惠通道。能帮学生群体用更优惠价格买到高性能笔记本电脑。下面是该优惠通道的详细信息以及使用指南：
1. 优惠对象
全日制在校大学生（包括专科、本科、硕士、博士）
中小学在校学生
在职教师
新入学学生（凭录取通知书）
2. 认证方式
学信网在线验证（需提供学信网验证码）
学生证照片上传（需清晰显示学校名称、个人信息和有效期）
录取通知书扫描件（适用于新生）
教师工作证（适用于在职教师）
3. 优惠幅度
部分指定机型最高可享受15%折扣
常年赠送学生专属配件礼包
部分机型提供12期免息分期付款
额外赠送1年额外保修服务
4. 购买流程
1）访问联想官网教育优惠专区
2）完成学生身份认证
3）浏览教育优惠产品
4）选择心仪机型并加入购物车
5）结算时自动显示优惠价格
6）完成支付并等待收货
5. 注意事项
每个学生账号每年限购2台优惠产品
优惠不得与其他促销活动叠加使用
需使用学校邮箱注册账户
收货地址需与认证学校地址一致或提供在校证明
6. 推荐机型
轻薄本系列：小新Air、Yoga系列
游戏本系列：拯救者系列
商务本系列：ThinkPad系列
7. 售后服务
学生专属客服通道
优先处理学生用户的维修请求
免费上门取送服务
通过联想官网学生优惠渠道买笔记本电脑。能享价格优惠。还能获专为学生设计的产品与服务。建议买前细读优惠条款。确保符合所有资格条件。
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