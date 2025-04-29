中国笔记本电脑品牌排行榜前十名

1. 联想（Lenovo）

联想是个笔记本电脑品牌。它在中国市场份额是最高的。联想旗下有ThinkPad系列。还有Yoga系列。ThinkPad系列以商务稳定性闻名。Yoga系列以创新设计闻名。这两个系列面向不同用户群体。能提供多样化选择。

2. 华为（Huawei）

华为MateBook系列快速兴起。其机身轻薄。采用全面屏设计。多屏协同功能是核心竞争优势。主要面向高端商务市场。也面向创意工作者市场。

3. 小米（Xiaomi）

小米笔记本被叫做“性价比之王”。RedmiBook系列在4000至6000元这个价格区间表现优异。它的特点是金属机身。并且配置主流。

4. 荣耀（HONOR）

荣耀MagicBook系列独立后。延续了华为技术基因。着重在年轻用户市场寻求突破。2023年。该系列推出OS Turbo技术。这项技术显著提升了续航表现。

5. 机械革命（MECHREVO）

专注于游戏本领域。与清华同方合作搞研发。代表产品是蛟龙系列。该系列配备了最新显卡。在散热模组设计上有独特优势。

6. 雷神（THUNDEROBOT）

海尔集团有个电竞品牌。这个品牌的911系列游戏本用了炫彩键盘。其设计风格是跑车样式。在万元内游戏本市场中。它的占有率正逐步提升。

7. 神舟（HASEE）

众人都知道它是“价格屠夫”。战神系列保持着行业最低价i7配置的纪录。2023年新推出了精盾系列。精盾系列开始向中高端市场拓展。

8. 火影（Firebat）

有一个新出现的游戏本品牌。它主要突出二次元设计风格。它的T5系列配备了240Hz高刷屏。在大学生群体中形成了稳定的客户群体。

9. 壹号本（One-Netbook）

专注于迷你笔记本细分市场。其产品线在7到10英寸。支持触控笔输入。面向移动办公专业人士。也面向极客用户。

10. 攀升（IPASON）

战境系列有新动作。它从台式机领域转变方向。进入到笔记本市场范围。该系列产品有着特别设计。采用三面金属打造机身。在相同价格的产品当中。它能够提供更为完善的售后服务体系。

注：以上排名是根据2023年第三季度京东与天猫的销量数据评定的。同时也是依据品牌市场声量综合得出的。各品牌的产品线处于不断更新的状态。