5000左右游戏本性价比排行

对于预算大概5000元的游戏玩家而言。选择一款性价比高的游戏本是非常关键的。下面是2023年这个价位段。最具竞争力的几款产品推荐：

1. 神舟战神Z7-TA5NB

配置如下：处理器为i5 - 11400H，显卡是GTX1650，内存有16GB，固态硬盘容量为512GB

优势在于，在同价位产品中，它的性能释放是最佳的。它的散热表现很出色。它还支持144Hz高刷屏

2. 机械革命蛟龙5

亮点有这些。它搭载了新一代RTX30系显卡。它支持DLSS技术。它的金属机身质感良好。

3. 联想拯救者R7000

特点：联想品质保证，键盘手感出色，接口齐全

4. 华硕天选2

优势：二次元风格设计，重量控制优秀（2.1kg）

选购建议：

1. 优先选择16GB内存版本

2. 注意散热模组设计（双风扇三铜管为佳）

3. 建议选择72%NTSC色域屏幕





4. 扩展性方面需关注额外硬盘位

价格波动提醒：

618/双11等大促期间可能降至4500-4800元

建议关注各品牌官方旗舰店活动

售后服务对比：

联想/华硕：2年质保+全国联保

神舟/机械革命：性价比高但售后网点较少

游戏实测表现：

《英雄联盟》：全高画质120+帧

《绝地求生》：中画质60-80帧

《原神》：中画质50-60帧

升级建议：

后期可自行加装：

1. 内存条（注意兼容性）