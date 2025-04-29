华硕售后服务网点查询

华硕是著名电脑品牌。它的售后服务网络在全国各处都有。要是您的华硕产品要维修或者保养。能通过下面这些办法。快速找到离您最近的华硕授权服务中心：

1. 官方网站查询

访问华硕中国官网（网址为）。点击“服务支持”。再点击“服务中心查询”。输入所在的省市。这样就能查看附近所有授权服务网点。网点包含详细地址。还有联系电话。以及工作时间。

2. 官方客服热线

拨打华硕客服电话。提供您所在的位置。客服人员会据此为您推荐最近的维修网点。

3. 微信公众号查询

先关注“华硕服务”官方微信公众号。接着在菜单栏里选择“服务中心”。然后再选择“网点查询”。之后通过定位或者手动输入地址来进行查询。

4. 注意事项：

建议提前电话确认网点营业时间

携带购买凭证和产品保修卡

大件产品建议先预约

查询时注意区分"授权服务中心"和"快修中心"

5. 特殊服务：

有些城市能提供上门服务。要是想了解，可联系客服咨询。国际联保的用户，需要携带护照。还得带上境外购买凭证。

建议留存当地服务中心的联系电话。以便在有需要的时候能够使用。华硕不少服务网点都有免费检测服务。建议在保修期间及时去处理问题。