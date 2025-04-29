联想官方网站（）是联想集团面向全球用户的官方入口。它能提供产品信息。还能给予技术支撑。也有在线购物等多方面服务。以下是官网的主要功能以及使用指南：

1. 产品展示

官网首页展示了联想的全系列产品。其中有ThinkPad商务本。还有Legion游戏本。也有Yoga轻薄本。以及IdeaPad消费笔记本等。每个产品线都有详细参数。还有实拍图片。移动端专区能查看摩托罗拉手机产品线。

2. 在线商城

支持直接买下联想全系列产品。官网常有专属优惠。注册联想会员能享受：

新机首购优惠

学生教师专属折扣

以旧换新服务

分期付款选项

3. 驱动下载

在"支持"板块，输入设备序列号即可：

下载最新驱动程序

获取产品使用手册

查询保修状态

4. 售后服务

提供在线客服、400电话服务通道，支持：

在线报修

维修进度查询

上门服务预约

延保服务购买

5. 企业服务

专设企业采购通道，提供：

批量采购报价

定制化解决方案

企业级售后服务

商用产品专属配置

联想社区可参与：

产品评测分享

使用技巧交流

官方活动报名

新品试用申请

温馨提示：访问官网的时候要留意核对域名。要小心钓鱼网站。建议借助搜索引擎的“官网”认证标识进入。