显卡天梯图2021最新版

2021年，显卡市场发生了巨大变化。新产品取代老产品，价格波动剧烈。这份天梯图能直观展示2021年主流显卡的性能排名。它能在您装机或升级时，助您做出明智选择。

【旗舰级显卡】

NVIDIA RTX 3090是一款显卡。它拥有24GB GDDR6X显存。其性能超强。

NVIDIA RTX 3080 Ti的性能和3090相近。它的性价比更高。

它是旗舰产品

【高端显卡】

1. NVIDIA RTX 3080 (10GB)

2. AMD Radeon RX 6800 XT

3. NVIDIA RTX 3070 Ti

【中端显卡】

4. NVIDIA RTX 3060

【入门级显卡】





1. NVIDIA GTX 1660 Super

2. NVIDIA GTX 1660

【特殊情况说明】

RTX 30系列存在低哈希率版本。其性能与非低哈希率版本相同。

2. 受挖矿影响，2021年显卡价格普遍溢价严重

3. AMD新发布的6600系列显卡性价比突出

【选购建议】

1. 4K游戏用户首选RTX 3080及以上显卡

也可以选择RX 6700 XT

玩1080P的游戏。GTX 1660 Super这款显卡可以满足需求。

天梯图仅作参考。实际性能存在差别。因具体游戏各异。测试环境也不同。购买时。建议结合预算考量。还要看用途怎样。并参考当前市场价格。