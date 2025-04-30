联想电脑一体机全部型号

联想是在全球处于领先地位的电脑制造企业。它有一体机产品线。该产品线覆盖多个领域。涵盖家用、商用等方面。下面要介绍联想当前主流的一体机型号系列：

一、家用系列

1. IdeaCentre AIO系列

IdeaCentre AIO 3属于入门级产品。它配备了低功耗处理器。该处理器要么是AMD的。要么是Intel的。

IdeaCentre AIO 5属于中等配置。它配备了2K的显示屏。它也配备了4K的显示屏。

IdeaCentre AIO 9属于旗舰型号。它运用了顶级的硬件配置。

2. Yoga AIO系列

Yoga AIO 7：可旋转屏幕设计，支持触控操作

Yoga AIO 9：最高可配i9处理器，4K触控屏

二、商用系列

1. ThinkCentre M系列

M70a：23.8英寸FHD屏幕，T系列处理器

M80a：27英寸4K屏幕，支持企业级管理功能

M90a：最高配置，适合专业设计等高性能需求

2. ThinkStation P系列

P340 AIO：工作站级一体机，支持专业显卡





P520c AIO：面向CAD/CAM等专业领域

三、特色型号

1. Legion C系列：游戏一体机

2. ThinkVision系列：显示器/一体机二合一产品

选购建议：

1. 家庭娱乐可选择IdeaCentre AIO 3/5

在创意设计方面，推荐Yoga AIO。另外，还推荐ThinkCentre M90a。

3. 企业办公适合ThinkCentre M系列

4. 专业领域用户建议选择ThinkStation P系列

联想一体机的优势：

1. 节省空间的设计

2. 出厂预装正版系统

3. 完善的售后服务

4. 多种配置可选

最新消息：联想会定期更新产品线。购买之前，建议去官网查询，获取最新型号信息。像A520、A720等部分老型号已停产。建议选择新型号，这样能获得更好性能与支持。