联想电脑台式价格及图片

联想是全球知名的电脑品牌。其台式电脑产品线丰富多样。可满足不同价位的需求。还能满足不同性能的需求。下面要介绍的是主流联想台式机的价格。以及产品图片：

1. 联想天逸510S（商务办公款）

价格：¥3299起

配置：i3-10105/8GB/256GB SSD

特点：19L小巧机箱，支持双屏输出

产品图：[简约银色机身，前置USB3.2接口]

2. 联想拯救者刃7000K（电竞款）

显卡是RTX3060

特点：塔式机箱，炫彩RGB灯效

产品图：[黑色机甲风格，侧面透明侧板]

3. 联想ThinkCentre M920t（企业级）

配置：i5-9500/8GB/1TB HDD





特点：TPM安全芯片，ISV认证

产品图：[黑色立式机箱，商务风格设计]

4. 联想AIO 520（一体机）

屏幕尺寸是23.8英寸。处理器型号为i5-1135G7。内存大小是16GB。存储容量为512GB

产品图：[超窄边框显示屏，支架可调节]

购买建议：

1. 办公用户推荐天逸510S，性能够用且节省空间

2. 游戏玩家选择拯救者系列，注意显卡配置

3. 企业采购建议通过官方渠道定制配置

4. 所有产品均可通过联想官网查看高清产品图

实际价格会随促销活动变动。购买前建议向官方授权经销商询问。这样能得到最新报价。也能拿到实物图片。