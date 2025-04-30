戴尔灵越系列所有型号

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戴尔灵越系列是笔记本电脑产品线，面向主流消费市场。它涵盖轻薄本、性能本和二合一设备。其型号命名规则是“灵越+数字代数+产品定位后缀”。以下是2023年款全系目前在售型号及核心参数对比：
轻薄本系列
1. 灵越14 5420（14英寸）
第12代酷睿i5/i7处理器
16:10比例FHD IPS屏
1.54kg机身重量
54Wh电池
2. 灵越16 5620（16英寸大屏）
可选MX570独立显卡
3K分辨率窄边框屏
数字小键盘设计
最高32GB内存扩展
性能本系列
1. 灵越14 Plus 7420
RTX3050Ti显卡
2.2K 100% DCI-P3色域屏
双雷电4接口
性能模式下整机功耗释放65W
最高RTX3060显卡
32GB DDR5内存
86Wh大容量电池
专属Creator Center调优软件
二合一变形本
1. 灵越13 7320 2-in-1
360°翻转触控屏
4096级压感触控笔
13.4毫米超薄机身
英特尔Evo平台认证
可选4K触控屏
磁吸式Active Pen支持
双SSD硬盘位
全尺寸背光键盘
选购建议：
学生/办公选5420基础款
创意设计选Plus系列
移动办公首选2-in-1型号
游戏需求建议转游匣G系列
注意，所有的型号都能够支持Dell Mobile Connect手机互联。有部分机型可以选择白色版本。要是想知道实时促销价格，建议去戴尔官网查询。企业用户要是有需求，能够联系销售代表来获取定制配置。
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