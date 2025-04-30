戴尔灵越系列所有型号

戴尔灵越系列是笔记本电脑产品线，面向主流消费市场。它涵盖轻薄本、性能本和二合一设备。其型号命名规则是“灵越+数字代数+产品定位后缀”。以下是2023年款全系目前在售型号及核心参数对比：

轻薄本系列

1. 灵越14 5420（14英寸）

第12代酷睿i5/i7处理器

16:10比例FHD IPS屏

1.54kg机身重量

54Wh电池

2. 灵越16 5620（16英寸大屏）

可选MX570独立显卡

3K分辨率窄边框屏

数字小键盘设计

最高32GB内存扩展

性能本系列

1. 灵越14 Plus 7420

RTX3050Ti显卡

2.2K 100% DCI-P3色域屏

双雷电4接口

性能模式下整机功耗释放65W

最高RTX3060显卡

32GB DDR5内存

86Wh大容量电池





专属Creator Center调优软件

二合一变形本

1. 灵越13 7320 2-in-1

360°翻转触控屏

4096级压感触控笔

13.4毫米超薄机身

英特尔Evo平台认证

可选4K触控屏

磁吸式Active Pen支持

双SSD硬盘位

全尺寸背光键盘

选购建议：

学生/办公选5420基础款

创意设计选Plus系列

移动办公首选2-in-1型号

游戏需求建议转游匣G系列

注意，所有的型号都能够支持Dell Mobile Connect手机互联。有部分机型可以选择白色版本。要是想知道实时促销价格，建议去戴尔官网查询。企业用户要是有需求，能够联系销售代表来获取定制配置。