笔记本电脑什么牌子好用又便宜

当预算有限的时候，要是想要买到性价比高的笔记本电脑，那么就可以考虑以下几个品牌，还可以考虑这些品牌下的系列：

1. 联想（Lenovo）

小新系列：适合学生和办公，价格在4000-6000元

IdeaPad系列：入门级机型，3000-5000元

2. 华硕（ASUS）

Vivobook系列：轻薄本，4000-6000元

飞行堡垒：游戏本入门款，5000-7000元

3. 惠普（HP）

战66系列：商务本，4500-6500元

星系列：轻薄时尚本，3500-5500元

4. 宏碁（Acer）

蜂鸟Swift系列：轻薄本，3500-5000元

暗影骑士：入门游戏本，5000-7000元

5. 神舟（HASEE）

优雅系列：高配低价，3000-5000元





战神系列：游戏本性价比王者，5000-8000元

选购建议：

日常办公可以这样选择，要么采用i5处理器，要么采用R5处理器，并且搭配8GB内存，还要搭配512GB SSD。

轻度游戏的选择是，使用i5处理器，也可以使用R5处理器，搭配GTX1650显卡，并且要有16GB内存。

3. 重点关注售后：建议选择一线品牌

4. 购买时机：618/双11等大促期间价格最优

预算分配建议：

3000-4000元：基础办公

4000-6000元：主流办公+轻度娱乐

6000-8000元：中端游戏本

不要总是追求最新型号，前一代产品往往性价比更高，建议在京东自营、品牌官网等正规渠道去购买。