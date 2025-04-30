联想台式电脑报价大全

联想是国内电脑品牌中处于领先位置的，它的台式机产品线丰富又多样，能够覆盖不同的价位区间，还可以满足不同用户的需要。以下是主流联想台式电脑的最新报价以及选购建议：

1. 家用系列：

天逸510S（i5/8G/512G SSD）：约3499元

天逸510Pro的配置是i7，内存为16G，硬盘是1T SSD加上1T HDD，价格大约是5299元。

特点：简约设计，适合日常办公和影音娱乐

2. 商用系列：

扬天M4000s，其处理器是i5，内存有8G，硬盘为256G SSD，价格大概是3899元。

特点：稳定耐用，配备企业级安全功能

3. 设计师系列：

拯救者刃7000K，它的处理器是i7，内存有16G，固态硬盘为512G，显卡是RTX3060，价格大约是7999元。

拯救者刃9000K，其处理器是i9，内存有32G，固态硬盘为1T，显卡是RTX4080，价格大约是17999元。

特点：高性能配置，适合专业设计和游戏

4. 一体机系列：





AIO 520，它的处理器是i5，内存有8G，固态硬盘为512G，价格大约是4599元。

AIO 720（i7/16G/1T SSD）：约6999元

选购建议：

1. 办公需求选择i5处理器+8G内存即可

2. 游戏/设计建议i7以上处理器+独立显卡

3. 注意SSD容量，512G起步更流畅

4. 商用机型关注售后服务条款

价格波动提示：

电商大促期间普遍有300-800元优惠

企业采购可联系代理商获取折扣价

教育用户可享受专属优惠

建议购买的渠道有联想官网，有京东自营，还有天猫旗舰店。通过这些渠道购买，能确保产品是正品，还能拥有完整的售后服务。