英伟达显卡驱动的官方网站是 ，这是获取官方显卡驱动的唯一可靠地方。本文会详细说明怎样正确利用这个网站去下载驱动程序，还会介绍如何安装驱动程序。

1. 访问官网

在浏览器里输入上述网址，就能进入驱动下载页面。建议使用Chrome浏览器或者Edge浏览器去访问。

2. 选择产品类型

官网提供三种选择方式：

自动检测显卡（推荐）

手动选择产品

通过显卡型号搜索

3. 手动选择方法

如果选择手动方式，需要依次选择：

产品类型（如GeForce）

产品系列（如RTX 30系列）

产品型号（如RTX 3080）

操作系统（Windows 10/11等）

语言（简体中文）

4. 下载驱动程序





确认信息没有错误后，点击“搜索”按钮，这时网站会显示最新的驱动程序版本，之后点击“下载”按钮就能获取驱动安装包。

5. 安装注意事项

下载前关闭所有正在运行的程序

建议创建系统还原点

安装过程可能需要重启电脑

安装完成后建议运行显卡测试软件验证驱动是否正常工作

驱动安装失败：尝试使用DDU工具彻底卸载旧驱动后重新安装

性能问题：检查是否下载了正确的驱动版本

游戏兼容性问题：可尝试回滚到之前的稳定版本

7. 其他资源

官网还提供：

最新驱动发布说明

技术支撑联系方式

建议定期访问官网，检查驱动是否需要更新。通常情况下，每月会发布新的Game Ready驱动，其目的是优化最新游戏的性能表现。