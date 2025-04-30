联想手机型号大全旧款

联想是中国知名的科技企业，其手机业务经历了多个发展阶段，以下是联想曾经推出的主要旧款手机型号的汇总：

一、功能机时代（2002-2010）

1. 联想G系列：G808、G900等

2. 联想P系列：P930、P928等

3. 联想ET系列：ET180、ET280等PDA手机

二、智能手机初期（2010-2014）

1. 乐Phone系列：

乐Phone A1

2. K系列：

K800（首款Intel处理器手机）

K900

3. P系列：

P700

三、VIBE系列时期（2014-2015）

1. VIBE X

2. VIBE Z





3. VIBE Shot（主打拍照）

四、ZUK时期（2015-2017）

1. ZUK Z1

2. ZUK Z2

3. ZUK Edge

五、Moto整合期

联想收购摩托罗拉后，开始逐渐将重心转移至Moto品牌，然而仍保留了一部分联想品牌的机型。

1. 联想K5系列

六、经典机型回顾

1. 乐Phone S2：首款双核手机

2. K900：金属机身设计

3. VIBE Shot：1600万像素光学防抖

这些旧款机型见证了联想手机的转型过程，这个转型是从功能机转变为智能手机，多数旧款机型已停产，不过在当时它们都有着重要的市场意义。