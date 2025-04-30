lenovo开机键亮着但黑屏

要是你的联想笔记本电脑，开机键是亮的，可是屏幕仍然是黑的，那就能够按照下面这些步骤去进行排查，从而解决问题。

1. 检查电源和电池

确保电源适配器连接正常，尝试拔掉电源重新插入。

要是设备是用电池供电的，那就试着把电池拔下来，然后再重新插进去，或者直接连接电源适配器来进行测试。

2. 强制重启

长按电源键，持续10到15秒，进行强制关机操作，然后再次开机，查看能否恢复正常。

要是屏幕仍然不亮，这有可能是系统出现了卡顿，你能够尝试进入BIOS，进入BIOS的方式是在开机的时候按下F2或者Fn与F2组合键 。

3. 外接显示器测试

连接外接显示器，有两种线可供使用，一种是HDMI线，另一种是VGA线。如果外接显示器能够正常显示，那么出现问题的地方，有可能是屏幕，也有可能是排线。

4. 检查内存条





先把机器的电源关闭，接着把机器的后盖拆卸掉，随后将内存条取出来，再拿橡皮擦去金手指上面的污垢，之后把内存条重新安装回去，最后开展测试。

5. 检查硬盘状态

要是硬盘出现了损坏情况，或者系统发生了崩溃状况，那么就有可能导致黑屏现象出现。可以尝试进入BIOS，去查看一下硬盘是否能够被识别。

6. 重置BIOS设置

进入BIOS界面，选择“Load Default Settings”选项以恢复默认设置，保存好设置后，再次启动电脑。

7. 尝试系统恢复

要是系统出现了崩溃状况，那么可以尝试使用U盘启动盘，进入PE系统来进行修复，或者重新安装系统。

8. 联系售后

要是前面提到的所有方法都没有起到作用，那就存在一种可能，即主板发生了故障，或者显卡出现了问题，又或者屏幕存在硬件方面的故障，在这种情形下，建议联系联想官方售后去进行维修。