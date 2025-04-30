笔记本配置参数一览表

选购笔记本时，配置参数是重要的参考指标，下面对主要参数进行详细说明：

1. 处理器（CPU）

品牌包含Intel，即i3、i5、i7、i9，还包含AMD，即Ryzen 3、Ryzen 5、Ryzen 7、Ryzen 9 。

核心数：4核、6核、8核等

主频：1.8GHz-5.0GHz不等

日常办公时，建议选择i5或者Ryzen 5 。有专业需求的情况下，建议选择i7或者Ryzen 7及以上配置。

2. 内存（RAM）

容量存在三种情况，其中基础容量是8GB，主流容量为16GB，专业容量在32GB及以上 。

类型：DDR4、DDR5

频率：2400MHz-5200MHz

双通道性能更优

3. 硬盘（存储）

类型：SSD（速度快）、HDD（容量大）

容量：256GB（最低）、512GB（推荐）、1TB及以上

接口：NVMe（更快）、SATA

4. 显卡（GPU）

有Intel Iris Xe这种集成显卡，还有AMD Radeon这种集成显卡，它们都适合办公。

独立显卡包括NVIDIA MX系列，NVIDIA RTX系列，还有AMD RX系列，这些系列适合用于游戏，也适合用于设计。

显存：2GB（入门）、4-8GB（主流）、16GB（高端）

5. 屏幕

尺寸：13.3/14/15.6/16/17.3英寸

分辨率：1080P（主流）、2K/4K（高端）





刷新率：60Hz（普通）、120Hz/144Hz（游戏）

面板类型：IPS（视角广）、OLED（色彩好）

6. 电池

容量：30Wh-100Wh

续航：4小时（基础）、8-12小时（主流）

快充支持

7. 接口

USB Type-A/C

HDMI/DisplayPort

雷电4（高速传输）

读卡器

8. 其他

重量：1-1.5kg（轻薄本）、2kg以上（游戏本）

厚度：13-20mm

键盘：背光、键程

散热：风扇数量/铜管数量

选购建议：

办公学习：i5/R5+16GB+512GB SSD

视频剪辑：i7/R7+32GB+1TB SSD+RTX显卡

在游戏娱乐方面，处理器的要求是达到i7或者R7 ，内存需要16GB ，硬盘是1TB SSD ，显卡要求为RTX3060及以上。

便携需求：13-14英寸+1.3kg以内