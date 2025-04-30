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一、笔记本电脑价格区间
1. 入门级办公本（3000-5000元）
联想小新Air 14：4299元起
惠普战66：3999元起
华硕a豆14：3699元起
2. 中端性能本（5000-8000元）
联想拯救者Y7000P：6799元起
戴尔灵越16 Plus：6999元起
MacBook Air M1：7999元起
3. 高端旗舰本（8000元以上）
MacBook Pro 14寸：12999元起
ThinkPad X1 Carbon：9999元起
ROG幻16：10999元起
二、台式机价格参考
1. 品牌整机
联想天逸510S（i5+16G）：4599元
惠普战99（i7+RTX3060）：8999元
戴尔OptiPlex 7090：7299元起
2. DIY组装机
入门办公配置（i3+8G）：2500-3500元
主流游戏配置（i5+RTX3060）：6000-8000元
高端创作配置（i9+RTX4080）：15000元以上
三、选购建议
1. 按需求选择配置：
文档办公：i5/R5+16G内存足够
视频剪辑：建议i7/R7+独立显卡
大型游戏：需RTX3060及以上显卡
2. 购买渠道比价：
电商平台（京东/天猫）常有活动价
线下专卖店可体验真机
学生群体可关注教育优惠
需要留意的是，以上价格是2023年第三季度的市场参考价，实际价格有可能因促销活动而出现波动 。
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