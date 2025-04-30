一、笔记本电脑价格区间

1. 入门级办公本（3000-5000元）

联想小新Air 14：4299元起

惠普战66：3999元起

华硕a豆14：3699元起

2. 中端性能本（5000-8000元）

联想拯救者Y7000P：6799元起

戴尔灵越16 Plus：6999元起

MacBook Air M1：7999元起

3. 高端旗舰本（8000元以上）

MacBook Pro 14寸：12999元起

ThinkPad X1 Carbon：9999元起

ROG幻16：10999元起

二、台式机价格参考

1. 品牌整机

联想天逸510S（i5+16G）：4599元

惠普战99（i7+RTX3060）：8999元





戴尔OptiPlex 7090：7299元起

2. DIY组装机

入门办公配置（i3+8G）：2500-3500元

主流游戏配置（i5+RTX3060）：6000-8000元

高端创作配置（i9+RTX4080）：15000元以上

三、选购建议

1. 按需求选择配置：

文档办公：i5/R5+16G内存足够

视频剪辑：建议i7/R7+独立显卡

大型游戏：需RTX3060及以上显卡

2. 购买渠道比价：

电商平台（京东/天猫）常有活动价

线下专卖店可体验真机

学生群体可关注教育优惠

需要留意的是，以上价格是2023年第三季度的市场参考价，实际价格有可能因促销活动而出现波动 。