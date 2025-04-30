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Science Technology
华硕笔记本客服提供了多种联系方式，用户可根据自身需求，从中挑选出最便捷的渠道。
1. 官方客服热线
（24小时服务）
工作时间：周一至周日 9:00-18:00
支持产品咨询、保修查询、技术支撑等服务
2. 在线客服
通过华硕官网"在线咨询"入口
需提供笔记本序列号（可在机身背面或电池仓查找）
平均响应时间5-15分钟
3. 微信公众号服务
关注"ASUS华硕服务"公众号
可进行：保修查询、驱动下载、维修点查询
支持图文咨询（工作时间8:30-17:30）
4. 服务网点查询
官网提供全国300+授权服务网点信息
查询时需选择笔记本型号和所在地区
建议提前预约：
5. 常见问题自助解决
官网知识库包含：
系统安装指南
驱动安装教程
常见故障排查
保修政策详解
注意事项：
1. 联系客服前请准备好：
笔记本型号
序列号
购买凭证照片
2. 保修服务需提供：
有效购机发票
完整主机和配件
未擅自拆机记录
3. 非保修期维修费用：
检测费：50-100元
维修费根据实际情况报价
对于简单的问题，建议优先运用在线自助服务去解决，对于复杂的硬件问题，建议前往获得授权的服务网点加以处理。
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