华硕笔记本客服提供了多种联系方式，用户可根据自身需求，从中挑选出最便捷的渠道。

1. 官方客服热线

（24小时服务）

工作时间：周一至周日 9:00-18:00

支持产品咨询、保修查询、技术支撑等服务

2. 在线客服

通过华硕官网"在线咨询"入口

需提供笔记本序列号（可在机身背面或电池仓查找）

平均响应时间5-15分钟

3. 微信公众号服务

关注"ASUS华硕服务"公众号

可进行：保修查询、驱动下载、维修点查询

支持图文咨询（工作时间8:30-17:30）

4. 服务网点查询

官网提供全国300+授权服务网点信息

查询时需选择笔记本型号和所在地区

建议提前预约：

5. 常见问题自助解决

官网知识库包含：

系统安装指南

驱动安装教程

常见故障排查

保修政策详解

注意事项：

1. 联系客服前请准备好：

笔记本型号

序列号

购买凭证照片

2. 保修服务需提供：

有效购机发票

完整主机和配件

未擅自拆机记录

3. 非保修期维修费用：

检测费：50-100元





维修费根据实际情况报价

对于简单的问题，建议优先运用在线自助服务去解决，对于复杂的硬件问题，建议前往获得授权的服务网点加以处理。