在当今这个数字时代，笔记本电脑成了我们日常生话里不能缺少的工具，台式机也成了我们工作中不能缺少的工具。下面是2023年全球范围内最具影响力的十大电脑品牌：

1. 苹果(Apple)

苹果出名的是其出色的MacBook系列，MacBook系列配备的是自主研发的M系列芯片，它在创意专业人士里很受欢迎，它在学生群体中也很受欢迎。

2. 联想(Lenovo)

ThinkPad系列商务本在全球PC市场占有率排第一，它因耐用性出名，它还有小红点设计，与此同时，Yoga系列二合一电脑很受大众喜爱。

3. 戴尔(Dell)

XPS系列有超窄边框设计，凭借这一点它闻名遐迩，Alienware是高端游戏本的代表品牌。

4. 惠普(HP)

Spectre系列里有轻薄本，Pavilion系列属于中端机型，这两个系列在全球市场都占据着重要份额。

5. 华硕(ASUS)

ROG玩家国度系列是游戏本，它的性能非常强劲，ZenBook系列凭借轻薄的设计，在市场中获得了优势。

6. 宏碁(Acer)

Predator系列游戏本性价比挺高，Swift系列轻薄本也很受大众欢迎。

7. 微软(Microsoft)

Surface系列二合一设备以出色的触控体验和生产力著称。

8. 微星(MSI)

专注于高性能游戏本和工作站，散热系统设计出色。

9. 雷蛇(Razer)

游戏本领域的奢侈品牌，以炫酷灯效和轻薄设计吸引玩家。

10. 华为(Huawei)

MateBook系列凭借高屏占比和跨设备协同功能快速崛起。

挑选电脑时，建议依据预算来进行选择，还要根据用途来选，用途比如办公、游戏或者创意设计，另外也要结合便携性需求，通过这些方面挑选出最适合的品牌和机型。每个品牌都有它自身独特的优势，只有找到符合你需求的品牌和机型，才是最好的。